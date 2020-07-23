Генпрокуратура направила в суд дело экс-главы управления зданиями Минэкономразвития

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника управления административными зданиями Минэкономразвития РФ Александра Страха, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Как полагает следствие, в 2010 году Страх, являясь начальником ФБУ "Управление административными зданиями Министерства экономического развития Российской Федерации", заключил с ООО "ГК-Техстрой-2" государственные контракты на реконструкцию находящегося на балансе учреждения детского оздоровительного лагеря "Солнечный", - сообщили в надзорном ведомстве. - Несмотря на то, что часть работ по контрактам не была выполнена, с июля 2011 года по май 2013 года Страх принял решение об их оплате на сумму более 140 млн рублей".

Уголовное дело направлено в Тушинский суд Москвы. Расследование дела в отношении скрывшегося от следствия гендиректора компании-подрядчика продолжается.