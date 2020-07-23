Суд в Москве рассмотрит дело о фейке о продаже масок из гуманитарной помощи от КНР

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Нагатинский суд Москвы 31 июля начнет слушания по уголовному делу в отношении предпринимательницы Екатерины Храпченковой, обвиняемой в распространении фейка о якобы продаже защитных медицинских масок из китайской гуманитарной помощи в столице. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"31 июля, в 14:00 мск, суд приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении Храпченковой", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, 38-летняя жительница Москвы, занимающаяся предпринимательской деятельностью, разместила в социальной сети видеоролик, в котором утверждалось, что в магазинах Москвы продаются средства индивидуальной защиты, являющиеся гуманитарной помощью. В действительности на защитных масках приводились лишь сведения о сертификации товара, что подтверждено переводом с китайского на русский. Женщина подтвердила факт размещения этого видео.

При обыске по месту жительства москвички были изъяты смартфон, с которого был размещен видеоролик, а также ноутбук, используемый для администрирования социальных сетей.

Храпченковой было предъявлено обвинение по ст. 207.1 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан"). По ней предусмотрено наказание в виде либо штрафа в размере от 300 тыс. до 700 тыс. рублей, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до трех лет.