Источник: в КЧР нашли тело второго сотрудника МЧС, который на автомобиле упал в канал

ЧЕРКЕССК, 23 июля. /ТАСС/. Тело второго сотрудника МЧС, который со своим коллегой находился в сорвавшемся в Большой Ставропольский канал автомобиле, обнаружили на берегу канала в Карачаево-Черкесии. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в оперативных службах республики.

"Тело второго сотрудника МЧС найдено на берегу Большого Ставропольского канала рядом с Кубанским водохранилищем, недалеко от поселка Водораздельный", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщили в пресс-службе регионального МВД, утром 17 июля в полицию поступила информация о том, что в районе села Ильичевское Прикубанского района произошло ДТП. По предварительной информации, в ночное время водитель Subaru не справился с управлением и его автомобиль сорвался в Большой Ставропольский канал. Машина и труп одного человека были извлечены из воды.

Источник в оперативных службах республики сообщил ТАСС, что пострадавшие были сотрудниками МЧС.