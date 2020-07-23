Суд Шри-Ланки начал рассмотрение по существу дела российского ученого Игнатенко

ТАСС, 23 июля. Суд Шри-Ланки приступил к рассмотрению по существу дела российского ученого Александра Игнатенко и двух других россиян, Артема Рябова и Николая Килафяна, которые обвиняются в незаконном сборе местных насекомых. Об этом ТАСС рассказал вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"Суд начал рассматривать дело по существу. На процессе россиянам был предоставлен переводчик, на заседании присутствовали адвокат и российский консул в Шри-Ланке", - сказал Мельников.

По его словам, в ходе заседания защита обвиняемых сделала акцент на процессуальных нарушениях прав российских граждан. "В первые 24 часа после задержания им не предоставили переводчика, а также не составили необходимые протоколы. Они (в том числе протокол обыска) были составлены позже и в отсутствие россиян. Россиянам не было предъявлено обвинение должным образом. Также они не были ознакомлены с материалами дела на русском языке. На основании этого адвокат ходатайствовал о прекращении этого уголовного дела, так как оно возбуждено незаконно", - отметил правозащитник. По его словам, следующее заседание пройдет 27 августа.

"В настоящий момент услуги адвоката не оплачены полностью, в связи с чем мать Игнатенко обратилась к председателю комитета Госдумы по международным делам и главе правления Международного общественного фонда "Российский фонд мира" Леониду Слуцкому с просьбой оказать содействие в получении материальной помощи для оплаты юридических услуг", - добавил Мельников.

Игнатенко - ученый, сотрудник зоопарка Ростова-на-Дону. Он с двумя друзьями был задержан в Шри-Ланке по обвинению в нанесении вреда окружающей среде путем причинения смерти жукам и другим мелким животным. Россияне вину не признают и утверждают, что собирали лишь мертвых насекомых, которых фотографировали и выбрасывали, делали это вне заповедника, как того требует местное законодательство. В ходе содержания под стражей состояние Игнатенко серьезно ухудшилось из-за пребывания в камере, где содержалось почти 100 человек. Российского ученого приходилось неоднократно госпитализировать.

В настоящее время все трое россиян отпущены из СИЗО под личные поручительства, но угроза их нового ареста сохраняется.