Суд в ФРГ приговорил 93-летнего экс-надзирателя концлагеря к условному сроку

БЕРЛИН, 23 июля. /ТАСС/. Два года тюрьмы условно получил 93-летний гражданин Германии, который в 1944-1945 годах служил надзирателем в нацистском концлагере Штуттгоф близ Гданьска. Соответствующий вердикт вынес суд Гамбурга в четверг, сообщает DPA.

Дело рассматривалось в палате по делам несовершеннолетних, поскольку обвиняемому на момент службы надзирателем назад было 17 лет. Он признан виновным в пособничестве убийству 5,2 тыс. человек. По данным прокуратуры, бывший эсэсовец "поддерживал коварное и жестокое убийство, прежде всего, узников из числа евреев". Сам он утверждал, что служба не была добровольной.

Прокуратура требовала заключения на три года, защита настаивала на невиновности.

Доказать вину предполагаемого нацистского преступника в Германии в последние годы стало легче. Раньше прокуратуре было необходимо иметь данные о непосредственном участии обвиняемых в конкретных случаях убийства, однако из-за отсутствия свидетелей сделать это было практически невозможно.

Теперь же достаточно располагать данными о так называемом косвенном участии. Соответствующий юридический прецедент был создан в 2011 году после вынесения приговора в деле Джона (Ивана) Демьянюка, который был признан виновным именно в пособничестве убийству 28 тыс. человек. В нынешнем деле таким косвенным участием стала служба в лагере.

За шесть лет - с 1939 по 1945 годы - в Штуттгофе были заключены 110 тыс. человек. 65 тыс. погибли.