В Татарстане задержали банду обнальщиков

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Полиция в Татарстане задержала шестерых обнальщиков, заработавших за незаконные банковские операции более 37 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Задержаны шесть участников организованной группы по подозрению в обналичивании денежных средств. Предварительно установлено, что злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции, не имея соответствующей лицензии. По версии следствия, фигуранты получали оплату за свои услуги в размере не менее 6% от каждой транзакции. В общей сложности сумма комиссионного вознаграждения превысила 37 млн рублей", - сказала Волк.

Фигуранты переводили деньги клиентов на счета подконтрольных фирм, а затем через цепочку посредников обналичивали и передавали заказчикам. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Четверо подозреваемых отправлены под домашний арест, еще с двоих взято обязательство о явке.