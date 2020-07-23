Первое заседание суда по делу Ефремова могут перенести

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Первое судебное заседание по делу артиста Михаила Ефремова, вероятно, перенесут с 29 июля на другую дату. Об этом ТАСС сообщил адвокат актера Эльман Пашаев.

"День заседания назначили без согласования с нами. Я еще 29 июля буду в командировке, вряд ли в этот день будет слушание по делу Ефремова. В ближайшее время я отправлю телеграмму в суд с просьбой назначить новую дату заседания", - сказал он.

Ранее сообщалось, что предварительное слушание (в закрытом режиме) по уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено на 11:00 29 июля в Пресненском суде Москвы.

Ефремову предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Ему грозит от пяти до 12 лет колонии. По данным прокуратуры, он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. По этому факту возбуждено дело о сбыте наркотиков, по которому артист проходит свидетелем.