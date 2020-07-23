Предполагаемого убийцу выходца из Чечни в Австрии посадили в тюрьму за другое преступление

ВЕНА, 23 июля. /ТАСС/. Один из подозреваемых в убийстве выходца из России чеченского происхождения Мартина Бека на время следствия по этому делу был отправлен в тюремное заключение до 2021 года за ранее совершенное преступление. Об этом сообщил в четверг корреспонденту ТАСС представитель прокуратуры австрийского города Корнойбург, которая ведет расследование этого убийства.

"Он (47-летний задержанный по подозрению в убийстве - прим. ТАСС) отправлен отбывать наказание в виде лишения свободы до января 2021 года за другое преступление", - сказал прокурор на вопрос, был ли продлен арест двоих задержанных по делу об убийстве выходца из России. Собеседник агентства не стал уточнять, когда было совершено первое преступление, и по какой статье был осужден задержанный.

По словам прокурора, второй задержанный - 37-летний мужчина, также подозреваемый в причастности к убийству выходца из РФ, - находится под арестом до 20 августа. "20 августа будет рассмотрен вопрос о продлении его ареста", - отметил он.

В среду представитель управления полиции Нижней Австрии Йоханн Баумшлагер сообщил корреспонденту ТАСС, что австрийские следователи ознакомились, перевели на немецкий язык и учтут в ходе расследования появившуюся в Facebook видеозапись, участники которой сделали заявление относительно своей причастности к убийству в городе Герасдорф Мартина Бека. Расследование мотивов убийства продолжается. По данным медиакомпании Deutsche Welle, мужчины на видеозаписи назвали себя родственниками убитого выходца из Чечни, и якобы заявили, что "остановили его".

4 июля в городе Герасдорф (Нижняя Австрия) был застрелен 43-летний гражданин России, который имел в Австрии статус беженца и в соответствии с программой защиты личности получил имя Мартин Бек. По подозрению в убийстве были задержаны двое россиян. Все трое оказались выходцами из Чечни. Полиция не исключает, что убийство могло быть как заказным, так и результатом ссоры. Как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва отвергает инсинуации о причастности официальных властей Чечни к убийству в Австрии выходца из РФ.