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Полиция Полтавы не подтвердила информацию о завершении операции по освобождению заложника

По данным телеканала "Украина-24", захвативший заложника следует в автомобиле в направлении Киева, его преследуют полицейские и спецподразделения

КИЕВ, 23 июля. /ТАСС/. Полиция Полтавской области Украины опровергла информацию СМИ о том, что операция по обезвреживанию преступника, захватившего заложника, завершена.

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"Информация о том, что операция завершена, не соответствует действительности. Она продолжается", - сообщила представитель пресс-службы полиции Полина Ларина в эфире телеканала "Украина-24".

По данным телеканала, захвативший заложника в Полтаве следует в автомобиле в направлении Киева, его преследуют полицейские и спецподразделения. Тем временем на въезде в столицу со стороны аэропорта Борисполя на трассе Полтава-Киев укреплен блок-пост, на котором несут службу около десятка человек.

Заложника в Полтаве захватил ранее сегодня бывший участник силовой операции в Донбассе Роман Скрыпник. Он угрожал взорвать гранату. Позднее начальник уголовного розыска Полтавы Виталий Шиян обменял себя на полицейского. В дальнейшем злоумышленник вместе с заложником на автомобиле покинули Полтаву. Украинский телеканал "Наш" со ссылкой на источники в МВД Украины сообщил, что операция по обезвреживанию злоумышленника успешно завершена.

За последние двое суток нынешний случай с захватом заложника стал уже вторым на территории Украины. 21 июля в Луцке террорист захватил автобус с 13 пассажирами, в дальнейшем он сдался, люди были освобождены, пострадавших нет.

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