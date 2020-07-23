Суд отправил под домашний арест двух фигурантов дела об избиении в ярославской колонии

"Постановлением Заволжского районного суда Ярославля избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 20 октября 2020 года в отношении подсудимых Сардора Зиябова и Дмитрия Никитенко, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ", - сообщила Козлова.

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июля. /ТАСС/. Заволжский районный суд Ярославля избрал меру пресечения в виде домашнего ареста двоим обвиняемым по делу об избиении в местной исправительной колонии № 1 (ИК-1) Дмитрию Никитенко и Сардору Зиябову. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

Обвиняемых в 2018 году заключили под стражу. В среду Ярославский областной суд освободил их из-под ареста.

Зиябов и Никитенко обвиняются в превышении должностных полномочий. 24 августа 2018 года "Новая газета" опубликовала на своем сайте видео со сценами насилия в отношении осужденных ИК-1 УФСИН России по Ярославской области. По версии следствия, в ноябре 2016 года обвиняемые, привлеченные для проведения общего обыска осужденных ИК-1, в коридоре на пути от камер содержания до помещения для личного обыска избили трех мужчин. Причиненные им повреждения не повлекли вреда здоровью.

По данным фонда "Общественный вердикт", Никитенко и Зиябов на момент происшествия были прикомандированы из ИК-8 в ИК-1.

Дело о пытках в ярославской колонии

На сайте "Новой газеты" 20 июля 2018 года опубликовали материал о пытках в колонии № 1 Ярославля летом 2017 года. На кадрах сотрудники ФСИН избивают и оскорбляют заключенного Евгения Макарова. Региональный главк СК РФ возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, позже его передали в центральный аппарат ведомства.

По делу об избиении Макарова проходят 15 экс-сотрудников ИК-1, всем им предъявили обвинение в превышении должностных полномочий, 11 из них арестовали, двое находятся под домашним арестом, один - под подпиской о невыезде. В январе Заволжский районный суд Ярославля вынес первый приговор фигуранту дела - Сергей Ефремов получил 4 года колонии.

По всем эпизодам с пытками в колониях Ярославля, которые выявило следствие, проходят 20 фигурантов.