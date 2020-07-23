Захвативший заложника в Полтаве освободил его и скрылся в лесу

КИЕВ, 23 июля. /ТАСС/. Мужчина, взявший в заложники полицейского и угрожавший взорвать гранату, освободил его и скрылся в лесу. Об этом в четверг сообщила пресс-служба полиции Полтавской области в Facebook.

"Злоумышленник посреди дороги покинул авто и скрылся в лесопосадке", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что "заложник освобожден и невредим".

В полиции утверждают, что злоумышленник вооружен и операция по его задержанию продолжается.

Заложника в Полтаве захватил ранее в четверг бывший участник силовой операции в Донбассе Роман Скрипник. Он угрожал взорвать гранату. В дальнейшем злоумышленник вместе с заложником на автомобиле покинули Полтаву. По факту происшествия полиция возбудила уголовное дело по трем статьям - "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов", "Захват сотрудника правоохранительных органов в заложники" и "Незаконное обращение с боеприпасами".

Это уже второй подобный случай на Украине за последние трое суток. 21 июля в Луцке террорист захватил автобус с 13 пассажирами, люди были освобождены более чем через 12 часов.