Суд признал троих сотрудников Внуково виновными в крушении самолета главы Total

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Солнцевский суд Москвы признал диспетчеров Александра Круглова и Надежду Архипову, руководителя полетов Внуковского центра управления воздушным движением Романа Дунаева виновными по делу о крушении самолета главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери, сообщает корреспондент ТАСС из суда.

"Суд постановил признать виновными Круглова, Дунаева и Архипову по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", - сказано в приговоре судьи Екатерины Гришиной. По ее словам, "Дунаев не обеспечил связь и выслушивание инструктора, а также не согласовал график работы подчиненных и не организовал должным образом работу диспетчеров". Срок наказания для подсудимых будет оглашен позднее.

В ходе прений сторон прокурор попросил для обвиняемых реальные сроки лишения свободы: Дунаеву - шесть лет и два месяца, Круглову - шесть лет, Архиповой - пять лет и десять месяцев колонии.

Крушение Falcon

В ночь на 21 октября 2014 года в аэропорту Внуково четырехместный самолет Falcon, следовавший рейсом Москва - Париж, при взлете задел снегоуборочную машину, загорелся и рухнул на взлетно-посадочную полосу. Погибли трое членов экипажа и глава компании Total Кристоф де Маржери.

Помимо Дунаева, Круглова и Архиповой, по делу проходили инженер аэродромной службы аэропорта Внуково Владимир Леденев и водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко. Дела в их отношении были выделены в отдельное производство. Согласно приговору суда, Леденев и Мартыненко признаны виновными в нарушении правил безопасности, которое привело к крушению, и приговорены к 3,5 года и 4 годам колонии общего режима соответственно. Позднее судимость с них была снята в связи с амнистией, приуроченной к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Также к ним были заявлены иски на 516 млн рублей, но суд оставил их на рассмотрение в рамках гражданского судопроизводства.

Доказательства вины

Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК, непосредственной причиной крушения самолета послужило его столкновение при взлете со снегоуборочной машиной, которая под управлением Мартыненко выехала на взлетно-посадочную полосу при отсутствии контроля за его действиями со стороны Леденева. "Дополнительными факторами, послужившими причиной авиакатастрофы, явились допущенные нарушения авиационных правил Дунаевым, Архиповой и Кругловым", - считают в СК. При наличии информации локатора обзора летного поля на мониторах они не сообщили пилотам о движении спецмашины в сторону взлетно-посадочной полосы и ее выезде на траекторию движения воздушного судна, а также не сообщили пилотам, осуществлявшим взлет, о возникшей на их пути опасности. "При этом диспетчеры имели возможность предотвратить столкновение самолета со спецмашиной, но не предприняли к этому необходимых действий. Каких-либо неисправностей технических средств, установленных на машине снегоуборщика, не имелось", - пояснили в СК.