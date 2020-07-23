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Расследование по делу Джеффри Эпштейна

Суд в США постановил раскрыть конфиденциальные материалы о сообщнице Эпштейна

По данным агентства Reuters, речь идет о материалах, подготовленных во время рассмотрения исковой жалобы, предъявленной Гилейн Максвелл в 2015 году

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Суд Южного округа штата Нью-Йорк в четверг разрешил раскрыть широкой публике дополнительные конфиденциальные материалы, касающиеся британки Гилейн Максвелл, задержанной в США по обвинению в соучастии с финансистом Джеффри Эпштейном в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, речь идет о материалах, подготовленных во время рассмотрения исковой жалобы, предъявленной Максвелл в 2015 году. Адвокаты британки настаивали на неразглашении этой информации во время предстоящего судебного процесса над бывшей сообщницей Эпштейна. Судья Южного округа Нью-Йорка Лоретта Преска сочла доводы защиты неубедительными и постановила при необходимости раскрыть содержание материалов.

В то же время Преска распорядилась подвергнуть цензуре (вымарать) в материалах имена лиц, не имеющих отношения к нынешнему разбирательству против Максвелл, а также персональные данные, позволяющие опознать некоторых других лиц. Судья предоставила защите британки одну неделю, чтобы опротестовать решение о раскрытии материалов. Судебное разбирательство по существу дела начнется 12 июля 2021 года, британке отказано в освобождении под залог.

Гилейн Максвелл - дочь медиамагната Роберта Максвелла, которому принадлежало одно из старейших издательств в мире - Macmillan. Как сообщила ранее прокуратура, британка состояла в близких отношениях с Эпштейном. По утверждению властей, Максвелл находила будущих жертв своего любовника, склоняла их к предоставлению сексуальных услуг нужным людям и устраивала так, чтобы девушки не обращались в полицию.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом в нью-йоркском районе Манхэттен десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В число друзей и знакомых Эпштейна входили действующие и бывшие должностные лица США и других стран. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его смерти в тюремной камере 10 августа 2019 года. Следствие сочло смерть самоубийством.

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СШАРасследование по делу Джеффри Эпштейна
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