Предварительный анализ данных самописцев сбитого в Иране Boeing завершен

ТАСС, 24 июля. Международные эксперты завершили предварительный анализ данных бортовых самописцев сбитого в Иране самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины". Об этом сообщила в четверг глава Совета по безопасности на транспорте Канады Кэти Фокс.

"Загрузка и предварительный анализ данных стали важной вехой в тщательном и прозрачном расследовании. Работа в Париже завершена, но расследование еще далеко от завершения. Есть еще много важных вопросов, на которые необходимо ответить", - приводятся слова Фокс в пресс-релизе совета.

Иранское агентство ISNA 31 мая сообщило, что власти Ирана решили не отправлять бортовые самописцы сбитого самолета на Украину. Отмечается, что причиной такого решения стала задержка ответа украинской стороны на предложения Ирана. Агентство уточняло, что черные ящики будут отправлены в другую страну, которой, вероятно, станет Франция. 20 июля французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации информировало, что бортовые регистраторы со сбитого под Тегераном украинского пассажирского самолета доставлены в Париж для изучения группой международных экспертов.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", вылетевший по маршруту Тегеран - Киев 8 января, был сбит сразу после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины, 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными.