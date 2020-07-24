Суд приговорил к 4 годам экс-сотрудника МВД за фальсификацию дела работника Госдумы

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд назначил 4 года колонии бывшему заместителю начальника 27-го отдела управления "Б" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Сергею Урядову, обвиняемому в фальсификации уголовного дела в отношении сотрудника управления делами Госдумы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В Московском городском суде оглашен приговор в отношении Сергея Урядова. Суд постановил признать его виновным по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий") и назначить наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах сроком на 3 года", - сказал собеседник агентства. Уголовное дело слушалось в закрытом режиме из-за наличия в материалах грифа "совершенно секретно".

По данным следствия, Урядов, желая улучшить количественные показатели своей работы и обеспечить себе возможность дальнейшего продвижения по службе и карьерного роста, под видом законной оперативно-разыскной деятельности организовал искусственное создание доказательств совершения мошенничества начальником инженерно-технического отдела управления делами аппарата Госдумы Андрея Вострова. Для незаконного задержания и уголовного преследования Вострова полицейский поручил своему пособнику Вадиму Алферову спровоцировать его на получение денег якобы за содействие в трудоустройстве двух граждан в Госдуму.

В результате совершенной провокации и последующей фальсификации материалов оперативного-разыскной деятельности в отношении Вострова было возбуждено уголовное дело, он был осужден на три года лишения свободы. В настоящее время Востров отбыл наказание, признан потерпевшим и подал в рамках уголовного дела иск о компенсации причиненного ему ущерба.

Алферов был осужден Тверским судом Москвы к лишению свободы за пособничество в преступлении.