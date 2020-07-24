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В Новороссийске грузовик сбил трех человек на пешеходном переходе

Пострадавшие доставлены в больницу

КРАСНОДАР, 24 июля. /ТАСС/. Грузовой автомобиль совершил наезд на пешеходов на улице Мефодиевской в городе Новороссийске, в результате чего две женщины и ребенок госпитализированы, сообщили ТАСС в отделе пропаганды управления ГИБДД по Краснодарскому краю.

"На улице Мефодиевской в городе Новороссийске 26-летний водитель автомобиля "КамАЗ" нарушил правила проезда пешеходного перехода и допустил наезд на трех человек, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда две женщины и девятилетний ребенок госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в данный момент обстоятельства происшествия выясняются, сотрудники ДПС ввели реверсивное движение на участке дороги.

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