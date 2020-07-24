В Белгородской области чиновницу администрации подозревают во взятках на 1 млн рублей

ТАСС, 24 июля. Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела дошкольного образования администрации Старооскольского городского округа. Чиновницу подозревают в получении взяток на общую сумму более 1 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела дошкольного образования управления образования администрации Старооскольского городского округа, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства.

По версии следствия, с февраля 2014-го по июнь 2017 года чиновница получила на банковскую карту более 1 млн рублей от одного из индивидуальных предпринимателей. Взятки предназначались бизнесмену для покровительства при организации спектаклей в детских садах округа.