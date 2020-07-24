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Станция "Новокузнецкая" зеленой ветки московского метро заработала в обычном режиме

Ранее на станции был обнаружен бесхозный предмет, поезда проезжали станцию без остановки

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Поезда вновь останавливаются на станции "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии московского метро, сообщается в пятницу в официальном аккаунте столичной подземки в Twitter.

"Станция "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии снова работает в обычном режиме. Поезда останавливаются для посадки и высадки пассажиров в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что на этой станции был обнаружен и огражден бесхозный предмет. Поезда проезжали станцию без остановки.

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