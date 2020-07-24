Экс-сотрудник Генпрокуратуры признал вину в насилии в отношении полицейского в Москве

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Бывший сотрудник Генпрокуратуры Игорь Мыльников признал вину в применении насилия в отношении полицейского в Москве и просит суд рассмотреть его дело в особом порядке. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Мыльникову предъявлено обвинение по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Вину он признал и попросил столичный суд рассмотреть его дело в особом порядке", - сказал собеседник агентства.

Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Особый порядок судопроизводства избирается при полном признании вины с согласия сторон, а наказание обвиняемому не может быть назначено свыше двух третей от максимального. Уголовное дело в отношении Мыльникова было зарегистрировано в Дорогомиловском суде Москвы 7 июля. Как уточнили ТАСС в суде, дело начнут рассматривать в особом порядке 31 июля.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета сообщили ТАСС, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку в отношении экс-сотрудника Генпрокуратуры по факту применения им насилия в отношении полицейского в Москве. Согласно материалам дела, Мыльников был остановлен полицией за нарушение общественного порядка возле одного из домов на 2-й Филевской улице, а затем доставлен в отделение полиции, где применил насилие в отношении полицейского. В этой связи глава СК поручил тщательно проверить все обстоятельства произошедшего, дать принципиальную оценку действиям нападавшего, а также поставил на контроль в центральном аппарате ход процессуальной проверки и ее результаты.

Как сообщалось ранее, генеральный прокурор Игорь Краснов уволил замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Генпрокуратуры Игоря Мыльникова, который устроил пьяный дебош в ОМВД "Филевский парк". Сотрудник надзорного ведомства напал на полицейского, который предложил ему снять ремень. Его хотели поместить в камеру, так как мужчина был пьян и вел себя неадекватно.