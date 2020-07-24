График движения поездов на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях МЖД восстановлен

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Движение поездов по второму Московскому центральному диаметру (МЦД-2), Курскому и Рижскому направлениям Московской железной дороги (МЖД) осуществляется в графике после непродолжительного технического сбоя. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЖД.

"Железнодорожники ввели в график движение пригородных поездов на Курском и Рижском направлениях МЖД, в том числе МЦД-2. В настоящее время поезда отправляются и прибывают по расписанию", - сказали в пресс-службе.

Ранее там сообщили, что по техническим причинам несколько электричек Курского и Рижского направлений, в том числе МЦД-2, следовали с увеличенным интервалом.