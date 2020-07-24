Бывший директор интерната в Курской области обвиняется в хищении пенсий на 4 млн рублей

КУРСК, 24 июля. /ТАСС/. Бывший директор школы-интерната в Курской области обвиняется в хищении пенсий у четырех воспитанников на сумму более 4 млн рублей, соответствующее обвинительное заключение утвердил прокурор, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Директор школы-интерната в Курской области была задержана в январе 2020 года по подозрению в мошенничестве с пенсиями по инвалидности на 1,5 млн рублей, которые начислялись ее воспитанникам. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере"). В ходе следствия сумма похищенного увеличилась до 4 млн рублей.

"Курчатовский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора школы-интерната, которая обвиняется в похищении у воспитанников более 4 млн рублей", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства.

В ходе следствия было установлено, что женщина похищала деньги у инвалидов как под предлогом покупки для них продуктов, одежды, так и для якобы открытия банковских вкладов. В ряде случаев директор убеждала подопечных получить банковские карты, на которые перечислялись все их деньги.