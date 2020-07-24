Пятеро детей пострадали в ДТП под Томском

ТОМСК, 24 июля. /ТАСС/. Водитель автомобиля ВАЗ в пятницу днем потерял управление на трассе в Колпашевском районе Томской области, из-за чего автомобиль слетел с дороги и перевернулся. В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе пять детей, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону.

"По предварительной информации, мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2112, выбрал небезопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением, после чего автомобиль съехал с проезжей части и опрокинулся. В результате дорожно-транспортного происшествия, шесть человек, в том числе пять детей доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ДТП произошло около 15:15 (11:15) на 7-м километре автомобильной дороги Тогур-Новоселово-Маракса в Колпашевском районе Томской области. На месте аварии продолжают работать сотрудники полиции.