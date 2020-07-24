Поисковики опровергли обнаружение в Подмосковье олимпийского чемпиона Иваницкого

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Поисковики не подтверждают информацию об обнаружении олимпийского чемпиона по вольной борьбе 1964 года Александра Иваницкого, который пропал два дня назад в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в поисковом движении "Лиза Алерт".

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Иваницкий найден живым и находится в больнице. "Эта информация не подтверждается. Поиски продолжаются", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МЧС по Московской области также сообщили, что поиски пока успехом не увенчались.

22 июля 82-летний Иваницкий ушел в лес за грибами в окрестностях Рузы. Возле реки Вейна были обнаружены его вещи и телефон.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили ТАСС, что 22 июля в полицию поступило заявление от родственников о розыске мужчины 1937 года рождения, который ушел из дома и не вернулся. Полиция устанавливает местонахождение мужчины, к поискам Иваницкого привлечены водолазы и вертолет. В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области сообщили ТАСС, что в поисках участвуют подразделения МЧС и Мособлпожспаса.

Александр Иваницкий - советский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр 1964 года в Токио, заслуженный мастер спорта СССР. Он комментировал открытие и закрытие Олимпиады в Москве 1980 года, был главным редактором спортивных программ на Гостелерадио СССР, преподавал на факультете журналистики МГУ.