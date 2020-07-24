В Кузбассе возбудили дело о вандализме из-за хищения фото экс-губернатора со стелы

КЕМЕРОВО, 24 июля. /ТАСС/. Полицейские в Кемерове возбудили уголовное дело о вандализме из-за повреждения стелы с портретами почетных граждан города, с которой ночью в четверг мужчина сорвал и похитил фотографию бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева. Об этом в пятницу сообщается на официальном сайте ГУ МВД по Кемеровской области.

Ранее ТАСС сообщал, что жители Кемерова заметили пропажу портрета экс-губернатора с доски почета ночью в четверг. Позднее в социальных сетях опубликовали кадры ночной видеосъемки, на которых неизвестный мужчина срывает портрет Тулеева с доски и уносит в неизвестном направлении. На утро полицейские нашли злоумышленника, им оказался 32-летний местный житель.

"Дознавателем отдела полиции "Центральный" УМВД России по г. Кемерово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ ("Вандализм"). В соответствии с санкциями статьи, наказание составляет штраф в размере до 40 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо арест на срок до 3 месяцев", - говорится в сообщении регионального главка.

Аман Тулеев руководил Кемеровской областью с 1997 года. 1 апреля 2018 года он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о досрочном сложении полномочий после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 60 человек. После отставки Тулеев некоторое время возглавлял областной совет депутатов, затем перешел на работу в Кузбасский региональный институт развития профессионального образования на должность ректора.