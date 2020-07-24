В Перми мужчина убил девятимесячную падчерицу из-за плача

ПЕРМЬ, 24 июля. /ТАСС/. Следователи установили личность мужчины, который убил девятимесячную дочь своей сожительницы из-за того, что ребенок плакал. В ближайшее время ему изберут меру пресечения, сообщается на сайте следственного управления СК России по Пермскому краю.

"Мать девятимесячной девочки оставила ее под присмотром сожителя на ночь, а сама ушла на день рождения. Плачь ребенка раздражал мужчину, в результате чего он нанес девочке травмы, несовместимые с жизнью. В кратчайшие сроки удалось установить подозреваемого в совершенном преступлении. Им является отчим малолетней 1998 года рождения", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел ночью 23 июля. В ночное время в квартире дома, расположенного в Индустриальном районе Перми, обнаружили тело младенца без внешних признаков насильственной смерти. Проведенная судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть ребенка носит криминальный характер.

По данному факту следственным отделом по Индустриальному району г. Перми следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю незамедлительно возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего.