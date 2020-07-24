Прокуратура проведет проверку обстоятельств нападения на водителя скорой в Москве

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Столичная прокуратура проведет проверку и установит обстоятельства нападения на водителя скорой помощи у больницы №15 в Москве. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Видеозапись с конфликтом сотрудников ЧОП и водителя скорой помощи около больницы №15 передана в прокуратуру", - сказал собеседник агентства, добавив, что по ее итогам надзорное ведомство может передать все материалы в следственные органы для возбуждения уголовного дела.

Ранее в интернете появилось видео, на котором охранники напали на водителя скорой. Они угрожали мужчине, несколько раз ударили его по лицу, а также пытались залезть в служебную машину. Отмечалось, что врачи установили, что водитель получил несколько ушибов головы.