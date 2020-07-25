Жертвами вооруженного нападения на западе Судана стали 20 мирных граждан

ТАСС, 25 июля. По меньшей мере 20 мирных жителей погибли, еще 20 получили ранения в результате вооруженного нападения в регионе Дарфур на западе Судана. Об этом сообщило 25 июля агентство France-Presse (АFP).

По его данным, атаке подверглась группа переселенцев, прибывших в одну из деревень провинции Южный Дарфур, которую они несколькими годами ранее покинули из-за гражданской войны. По решению суданского правительства, гражданам, вынужденно оставившим дома и земли из-за дарфурского конфликта, было разрешено вернуться на свою территорию. Некоторые раненые находятся в тяжелом состоянии.

Гражданская война в Дарфуре началась в 2003 году, когда две вооруженные группировки - "Освободительное движение Судана" и "Движение за справедливость и равенство" - начали восстание против центральных властей в знак протеста против "экономической маргинализации" региона. Этот то угасающий, то вновь вспыхивающий конфликт унес, по данным ООН, жизни 300 тыс. человек, более 2,5 млн потерявших свои дома суданцев стали вынужденными переселенцами.