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Двое туристов пострадали из-за камнепада в ущелье Безенги в КБР

Их доставили в больницу с помощью вертолета

НАЛЬЧИК, 25 июля. /ТАСС/. Двое туристов эвакуированы в ущелье Безенги КБР после камнепада, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"25 июля в ЦУКС ГУ МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что в Черекском районе в ущелье Безенги на перевале "Урал" на высоте 3 600 метров турист из Венева и туристка из Уфы попросили о помощи. В результате камнепада они получили различные травмы", - говорится в сообщении.

С привлечением вертолета спасатели доставили пострадавших в РКБ Нальчика, они находятся в стабильном состоянии.

В ГУ МЧС напомнили жителям и гостям республики о том, что горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья людей, и рекомендуют быть предельно внимательными на туристических маршрутах.

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