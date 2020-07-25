В Вологде сотрудники ДПС спасли тонувшую в болоте девушку

ТАСС, 25 июля. Сотрудники ГИБДД Вологды спасли местную жительницу, которая по шею застряла в болоте и в течение трех часов не могла выбраться. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе МВД РФ.

"Сотрудники отдельной роты дорожно-патрульной службы ГИБДД управления МВД России по городу Вологде лейтенанты полиции Никита Крымов и Александр Чуркин спасли местную жительницу, которая не могла самостоятельно выбраться из болота", - говорится в сообщении.

Сообщение о доносящихся криках из лесного массива в районе улицы Граничной поступило в полицию в около 04:00 часов утра. Прибыв на место, полицейские пошли на женский голос в чащу, где обнаружили девушку, которая уже увязла по шею в болоте. Чтобы не утонуть, она держалась за ветки растущего рядом кустарника. Сотрудники ДПС зашли в воду и вытащили тонущую из трясины.

"Спасенная пояснила, что около 01:00 пошла на дачу к своему отцу в поселке Дорожный, но заблудилась в лесу и забрела в болотистую местность. В воде она провела около 3 часов и совсем выбилась из сил", - рассказали в МВД. Сотрудники ДПС помогли девушке дойти до дома.