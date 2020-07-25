В Портленде во время протестов один человек получил ножевые ранения

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Один человек получил ножевые ранения во время протестов в ночь на субботу в американском Портленде (штат Орегон). Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте полицейского управления города.

Пострадавший госпитализирован. Полицейские задержали человека, которого подозревают в совершении преступления.

Вечером в пятницу сотрудники правоохранительных органов применили спецсредства для разгона протестующих у здания федерального суда. По данным телеканала CNN, в частности, был использован слезоточивый газ.

Ранее в Портленд по решению администрации США были направлены сотрудники федеральных силовых ведомств. Они принимают участие в разгоне участников беспорядков. Демократы в связи с этим выступили с критикой в адрес президента США Дональда Трампа.

Массовые протесты и беспорядки начались во многих городах США в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.