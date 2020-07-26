Полицейские задержали подозреваемого в крупном пожаре под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 26 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали в Дубовском районе Волгоградской области подозреваемого в неосторожном обращении с огнем, которое привело к возгоранию строений в хуторе Полунино, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД по области.

"Причина пожара установлена - неосторожное обращение с огнем. Сотрудники уголовного розыска и участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Дубовскому району установили личность и задержали подозреваемого в возгорании. Это 63-летний ранее судимый работник местной фермы, житель села Горный Балыклей. Мужчина сознался в содеянном", - сказали в пресс-службе.

По словам мужчины, во время выпаса скота он бросил непотушенный окурок сигареты на сухую траву и позже заметил возгорание, но не стал ни тушить огонь, ни сообщать об этом специализированным службам. Вместе с напарником он увел скот, покинув место возгорания, уточнили в пресс-службе.

"Проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении в отношении подозреваемого административного производства, либо возбуждения уголовного дела по ст. 168 УК РФ - "Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности", - добавили в пресс-службе.

25 июля на территории Горнобалыклейского сельского поселения произошло возгорание сухой травы на площади 1 тыс. га, огонь распространился на территорию Полунинского сельского поселения. В результате пожара сгорел нежилой деревянный дом и деревянная хозпостройка в хуторе Полунино. При ликвидации пожара жители населенного пункта были эвакуированы, пострадавших нет.