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В Бурятии перевернулась лодка с тремя рыбаками

Одного мужчину спасли очевидцы

ТАСС, 26 июля. На озере Гусином в Бурятии перевернулась лодка с рыбаками, одного из них спасли очевидцы. Тело еще одного рыбака обнаружили спасатели, поиски третьего мужчины продолжаются, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Республике Бурятия.

В субботу в Селенгинском районе на озере Гусином перевернулась лодка с тремя рыбаками. Одного мужчину спасли очевидцы до прибытия спасателей.

"На место выехала оперативная группа Селенгинского пожарно-спасательного гарнизона, спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы (БРПСС) и инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС). Водолазной группой БРПСС найдена затонувшая лодка и поднято тело одного мужчины", - говорится в сообщении.

Поисковые работы продолжаются, к ним привлечено 22 человека и шесть единиц техники.

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