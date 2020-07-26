В Москве произошел пожар в квартире и на двух балконах жилого дома

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Пожар начался в квартире жилого дома на юго-западе Москвы, в результате огонь перекинулся на два балкона. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Информация о пожаре в десятиэтажном жилом доме по адресу: улица Южнобутовская, дом 29, поступила в 12:28 мск. "Происходило возгорание в квартире на пятом этаже, на балконе и частично в комнате, а также на балконе шестого этажа десятиэтажного жилого дома. Общая площадь пожара составила 7 кв. м", - сказали в пресс-службе.

Пожарные в ходе тушения спасли из соседних квартир трех человек, один из которых ребенок. Сведений о пострадавших не поступало. В настоящее время пожар потушен.