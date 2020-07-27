Пожар на территории пекарни в Пензе полностью ликвидировали

ТАСС, 27 июля. Пожарные полностью ликвидировали возгорание площадью 1 тыс. кв. м на территории пекарни "Канаевский хлебозавод" в Пензе, сообщается в понедельник на сайте ГУ МЧС России по региону.

"23:54 (мск) - ликвидация последствий пожара", - говорится в сообщении.

Пожар возник на территории пекарни в Городищенском районе в воскресенье. Существовала угроза распространения огня на рядом стоящее складское помещение, площадь пекарни составляет 2 100 кв. м. Пожарным удалось локализовать распространение огня на площади 1 тыс. кв. м. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.