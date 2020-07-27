Суд в Приморье приговорил лидеров группы черных лесорубов к реальному лишению свободы

ВЛАДИВОСТОК, 27 июля. /ТАСС/. Лесозаводский районный суд в Приморье вынес обвинительный приговор в отношении 11 местных жителей, незаконно вырубивших деревьев на 7,2 млн рублей. Как сообщает в понедельник Прокуратура Приморского края, организаторы группы получили от 3 лет 6 месяцев до 6 лет 5 месяцев реального лишения свободы в колонии общего режима.

"Лесозаводский районный суд Приморского края вынес приговор по уголовному делу в отношении 11 местных жителей. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ ("незаконная рубка лесных насаждений, совершенная организованной группой в особо крупном размере"). Суд учел мнение государственного обвинителя и приговорил лидеров организованной группы к наказанию в виде лишения свободы от 3 лет 6 месяцев до 6 лет 5 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Судом установлено, что один из фигурантов организовал преступную группу, участники которой с декабря 2016 года по февраль 2017 года незаконно вырубили деревья четырех пород объемом 245 куб. м. Используя сопроводительные документы официального лесозаготовителя, который не знал о преступном умысле, они вывезли и продали древесину под видом легальной. В результате лесному фонду Российской Федерации причинен экологический ущерб на сумму более 7,2 млн рублей.

Реальные сроки лишения свободы получили двое лидеров группы, исполнителям назначено по 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора о возмещении всей суммы причиненного ущерба.