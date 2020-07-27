Экс-заммэра Якутска получил 4 года колонии за злоупотребление полномочиями

ТАСС, 27 июля. Якутский городской суд приговорил к 4 годам колонии общего режима бывшего заместителя мэра города Якутска Василия Гоголева, от действий которого строительной фирме причинен ущерб на 165 млн рублей, сообщила журналистам в понедельник пресс-служба прокуратуры Якутии.

"По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимого к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.

Подсудимый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому его уголовное дело было выделено в отдельное производство. Расследование в отношении двух руководителей фирм, которых следствие считает соучастниками преступления, завершено.

По материалам дела, Гоголев, занимая должность заместителя главы города, оказывал давление при содействии двух руководителей фирм на строительную компанию для "незаконного получения имущественных прав на жилые помещения в строящемся жилом доме".

Ранее следователи предъявили обвинение Гоголеву в получении взятки, затем статья обвинения была переквалифицирована по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий").