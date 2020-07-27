Полицейские в Подмосковье уничтожили свыше 2,5 т дикорастущей конопли

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Полицейские уничтожили на территории Серебряных Прудов более 2,5 т дикорастущей конопли. Об этом ТАСС в понедельник сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, на территории области проходят оперативно-профилактические мероприятия, которые направлены на выявление и ликвидацию незаконных посевов мака, конопли и других растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, выявляются и очаги дикорастущих наркокультур. В ходе рейда правоохранители в районе поселка Успенский обнаружили участок с дикорастущей коноплей.

"По результатам исследования изъятые образцы растений содержат тетрагидроканнабинол" - сказала Петрова. Таким образом, они являются сырьем для возможного получения наркотического средства марихуаны. С помощью специальной техники путем скашивания и сжигания полицейские уничтожили очаг произрастания растений. "Общая масса уничтоженных растений составила более 2,5 т", - сообщила Петрова.