Подростков, напавших на полицейских в Апатитах, приговорили к условному лишению свободы

МУРМАНСК, 27 июля. /ТАСС/. Суд города Апатиты приговорил четырех подростков к лишению свободы условно на срок полтора года, признав их виновными в применении насилия в отношении полицейских. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба управления СК России по Мурманской области.

"Молодые люди 2003 года рождения признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, неопасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей"). Судом каждому из виновных назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком на 1 год и 6 месяцев с испытательным сроком 2 года. Приговор не вступил в законную силу", - сказано в сообщении.

Следствием и судом установлено, что вечером 20 декабря 2019 года виновные находились среди группы других подростков возле Дома культуры в Апатитах, после дискотеки они продолжили гулять на улице с алкоголем. Подростки начали хулиганить и избили двух сотрудников полиции, которые по вызову из ДК прибыли успокоить несовершеннолетних. На помощь полицейским прибыло подкрепление, подростков доставили в отделение полиции.

Как отметили в пресс-службе регионального следственного управления СК, в ходе предварительного следствия была собрана достаточная доказательственная база, подростки вину в совершении инкриминируемого преступления признали в полном объеме.

Ранее сообщалось, что родители одного из подростков обратились в местный следственный отдел регионального управления СК с требованием проверить законность действий полиции при задержании. Следователи приняли заявление к рассмотрению. В ходе расследования действиям сотрудников полиции, осуществлявших задержание несовершеннолетних после конфликта, была дана юридическая оценка: их действия признаны соответствующими должностным полномочиям.