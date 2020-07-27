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В Оренбурге четверо бывших полицейских получили длительные сроки за вымогательство

Они избивали задержанных, угрожали им оружием, а в случае отказа обещали подбросить наркотики и возбудить уголовное дело

ТАСС, 27 июля.. Оренбургский областной суд приговорил четырех экс-полицейских к лишению свободы на сроки от 8 до 9 лет за вымогательство с применением насилия. Об этом сообщается в понедельник на сайте следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, в преступлениях оказались замешаны сотрудники межмуниципального управления "Оренбургское". Полицейские 6 и 10 июня 2018 года вымогали деньги у задержанных, избивая и угрожая оружием, а в случае отказа обещали подкинуть наркотики. "Они осуждены к наказанию в виде лишения свободы на сроки от 8 до 9 лет", - говорится в сообщении.

Бывших полицейских признали виновными по статьям "Вымогательство, совершенное группой лиц, с применением насилия в крупном размере" и "Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное лицом с использованием своего служебного положения".

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