Три человека пострадали при столкновении полицейского УАЗа с грузовиком под Калугой

ТАСС, 27 июля. Служебный УАЗ управления МВД по Калужской области столкнулся с грузовиком, пострадали три человека. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба регионального ведомства.

"В УМВД России по Калужской области проводится проверка по факту ДТП с участием полицейского автомобиля. 27 июля в 02:35 на 96-м км автодороги А-130 Москва - Малоярославец - Рославль произошло ДТП. В результате пострадали оба водителя и пассажир автомобиля УАЗ", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции находились при исполнении служебных обязанностей, возвращаясь после отработки сообщения о происшествии. Все пострадавшие госпитализированы, уточнили в пресс-службе УМВД. По предварительной информации, столкновение с грузовиком допустил водитель полицейского автомобиля.