В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Санкт-Петербурга, который подозревается в убийстве и расчленении своей жены. Как сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу. Мужчина задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Убийство", по факту обнаружения ночью 27 июля 2020 года у дома номер 15 корпус 1 по проспекту Художников туловища женщины 1996 года рождения без головы, верхних и нижних конечностей", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в ночь на 27 июля подозреваемый в ходе ссоры с женой нанес ей не менее трех ударов топором по голове, после чего конечности спрятал в чемодане, а туловище выбросил из окна квартиры.