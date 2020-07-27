На болгаро-греческом газопроводе произошла авария

СОФИЯ, 27 июля. /ТАСС/. Техническая авария произошла в понедельник на болгаро-греческом газопроводе в районе населенного пункта Кулата, в непосредственной близости от границы с Грецией. Как сообщает Министерство энергетики Болгарии, инцидент произошел около восьми часов утра, повреждено примерно 200 метров газопровода.

"Участок газопровода изолирован, работы по ликвидации аварии продолжаются. Пострадавших нет. Причины происшествия установят эксперты", - говорится в сообщении Минэнерго.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге, предположил, что наиболее вероятной причиной происшествия является изношенность газопровода. Он сообщил, что уже в ближайшие часы авария будет ликвидирована, и поставка газа в Грецию будет возобновлена.