В Ростовской области у пенсионера при обыске нашли взрывпакеты и боеприпасы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июля. /ТАСС/. Полицейские в Ростовской области изъяли арсенал оружия и боеприпасов при обыске у 68-летнего местного жителя. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий в Октябрьском районе Ростовской области установили 68-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов. При обыске в доме фигуранта полицейские обнаружили и изъяли 513 граммов сыпучего порошка, а также более 360 различных боеприпасов, 21 взрывпакет", - говорится в сообщении.

По данным полиции, установлено, что часть из изъятых боеприпасов пригодна для производства выстрела. Мужчина сообщил, что изъятое он ранее нашел и решил оставить себе.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, уточнили в МВД.