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Затоплена проезжая часть в районе станций МЦК и метро "Ботанический сад"

Кроме того, зафиксировано подтопление на Енисейской улице

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Проезжую часть в районе одноименных станций Московского центрального кольца (МЦК) и столичного метрополитена "Ботанический сад" затопило, сообщается в понедельник в официальном Telegram-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

"Из-за дождя в некоторых местах произошло подтопление проезжей части. Так, например, в районе станции "Ботанический сад", - говорится в публикации.

Там отмечается, что также зафиксировано подтопление на Енисейской улице. "В Москве гроза, местами град и ветер. Так будет до конца дня. Осторожнее на дороге, будьте внимательны, не паркуйтесь и не укрывайтесь под деревьями и рекламными щитами. Могут быть сломаны знаки и светофоры, - о них сообщайте по номеру 3210", - говорится в сообщении.

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