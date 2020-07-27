Главу дорожного комитета Северной Осетии подозревают в нецелевом расходовании средств

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 июля. /ТАСС/. Председатель комитета дорожного хозяйства Северной Осетии подозревается в нецелевом расходовании бюджетных средств в размере 560 млн рублей, сообщили журналистам в понедельник в следственном управлении СК РФ по региону.

"Следственным управлением Следственного комитета РФ по Республике Северная Осетия - Алания в отношении 51-летнего председателя комитета дорожного хозяйства республики возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 285.1. УК РФ ("Нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2019 году в рамках госпрограммы из федерального бюджета республике были выделены денежные средства для реализации региональной программы, предусматривающей реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном состоянии. Речь, как отмечается, идет и о мостовом переходе через реку Урух на 77-м км автомобильной дороги Владикавказ - Ардон - Чикола - Лескен 2. Однако, по данным следствия, вместо реконструкции аварийного сооружения строительной организацией ООО "Дагспецстройсервис", с которой подозреваемый заключил госконтракт на выполнение работ, осуществлено строительство нового мостового перехода через реку Урух.

"Несмотря на то, что работы по реконструкции аварийного моста, предусмотренные программой, фактически не выполнены, подозреваемым подписаны платежные поручения и подрядчику перечислены денежные средства в сумме 566,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

В следственном управлении отметили, что в результате противоправных действий подозреваемого бюджетные средства были израсходованы на цели, не соответствующие условиям их получения. Следствие устанавливает все обстоятельств совершенного преступления.