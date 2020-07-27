Аварийные и коммунальные службы устраняют последствия подтоплений в столичных новостройках

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Аварийная служба устраняет последствия подтопления кладовых помещений и паркинга в ЖК "Грин Парк" на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе управляющей компании "ПИК-Комфорт".

"В связи с обильными осадками произошло частичное подтопление кладовых помещений и паркинга в ЖК "Грин Парк" по адресу: Березовая аллея 17/1, 17/2. Частично электричество и лифты отключены на просушку. Аварийная служба уже приступила к ликвидации последствий. Задействованы все мощности УК", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что устранение последствий планируется до 22:00. О подключении лифтового оборудования жители будут проинформированы дополнительно. Общая площадь подтоплений уточняется.

Из-за сильного ливня также произошла протечка в подземном паркинге проекта Silver, на вводе кабельных линий без серьезного ущерба для эксплуатации жилого комплекса или имущества жителей, сообщили в пресс-службе AFI Development (девелопер проекта). "Прямо сейчас ведутся работы по тампонированию. Срок окончания работ - сегодня. Проблемные места зафиксированы и будут находиться под ежедневным усиленным контролем со стороны подрядчика", - рассказали в пресс-службе. Там добавили, что протечка устраняется силами сотрудников генподрядной организации. Характер протечек локальный, поэтому необходимости в привлечении аварийных служб нет.

Ранее МЧС предупредило о грозе и ветре до конца дня понедельника в Москве. По прогнозам Росгидромета, сегодня с сохранением до конца суток в Москве ожидаются дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе возможны порывы ветра до 19 м/с.