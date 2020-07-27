Власти Мексики привлекли военнослужащих для ликвидации последствий шторма "Ханна"

МЕХИКО, 27 июля. /ТАСС/. Почти 400 военнослужащих и десятки единиц техники были задействованы для ликвидации последствий шторма "Ханна" в штатах Нуэво-Леон и Тамаулипас на северо-востоке Мексики. Об этом в понедельник сообщило в своем Twitter министерство обороны.

По данным ведомства, в Нуэво-Леоне власти направили около 190 солдат и офицеров в районы Салинас-Виктория и Эскобедо, а также в Монтеррей, столицу региона. Из-за удара стихии власти штата решили в понедельник приостановить деятельность предприятий, а также работу общественного транспорта.

В городе Рейноса в Тамаулипасе помощь населению оказывают более 200 военнослужащих. Они участвуют в эвакуации населения и расчистке дорог от упавших деревьев. В убежища, оборудованные местными властями, военные вывезли более 400 человек. Информации о погибших или пострадавших в Нуэво-Леоне и Тамаулипасе не поступало, оценка нанесенного материального ущерба продолжается.

К настоящему времени шторм "Ханна" потерял силу и превратился в тропическую депрессию. Она находится в 115 км от города Торреон в северном штате Коауила и медленно движется на запад. Скорость ветра в пределах атмосферного явления составляет 9,7 м/с с порывами до 15,2 м/с.