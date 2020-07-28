Чиновников администрации поселка в Якутии оштрафовали после демонтажа мемориала

ЯКУТСК, 28 июля. /ТАСС/. Члены комиссии по размещению заказов администрации поселка Витим в Якутии оштрафованы после заключения незаконного контракта, из-за которого был демонтирован мемориальный комплекс "Они сражались за Родину". Об этом сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры региона.

По данным прокуратуры, в 2019 году администрация поселка объявила аукцион на капитальный ремонт мемориального комплекса. Так как он отнесен к объектам культурного наследия, к участникам аукциона предъявили требования об опыте работ по сохранению объектов культурного наследия.

"Сумма контракта составила свыше 4 млн рублей. Вместе с тем по результатам аукциона признана установленной соответствующим требованиям заявка коммерческой организации, которой представлены документы о выполнении работ по объекту, который к объектам культурного наследия не отнесен. В результате незаконно проведенных работ мемориал был демонтирован", - сообщила пресс-служба прокуратуры Якутии.

Прокуратура Ленского района возбудила в отношении членов муниципальной комиссии по размещению заказов административные производства по части второй статьи 7.30 КоАП РФ. Виновных оштрафовали на общую сумму в 120 тыс. рублей.

"Уголовные дела, возбужденные по результатам проверки демонтажа объекта культурного наследия, посвященного воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны по части первой статьи 292 УК РФ ("Служебный подлог") и части первой статьи 293 УК РФ ("Халатность") находятся на стадии расследования", - уточняется в сообщении.