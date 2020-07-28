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СМИ: пятеро полицейских погибли в результате перестрелки в Пакистане

Еще семь человек получили ранения, передает телеканал Geo.tv

ИСЛАМАБАД, 28 июля. /ТАСС/. По меньшей мере пять сотрудников контртеррористического департамента полиции Гилгита погибли, семь получили ранения в результате перестрелки между представителями правоохранительных органов и нелегальными торговцами оружием. Об этом во вторник сообщает телеканал Geo.tv.

По его данным, в ночь с понедельника на вторник полиция Гилгита проводила операцию по задержанию нелегальных торговцев оружием в округе Диамир провинции Гилгит-Балтистан. Преступники открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, в результате чего были убиты пятеро полицейских, еще пятеро получили ранения. Кроме того, в ходе перестрелки были ранены двое гражданских лиц. По имеющейся информации, преступникам удалось скрыться с места инцидента.

"Подозреваемые были причастны к нелегальной торговле оружием", - рассказал переходный главный министр провинции Афзал Хан. По его указанию в ближайшее время должен быть подготовлен развернутый отчет об инциденте.

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