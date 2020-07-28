В Москве "заминировали" аэропорт Домодедово

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о "минировании" столичного аэропорта Домодедово. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На электронную почту аэропорта Домодедово поступило анонимное сообщение о минировании здания аэровокзала и самолетов на стоянках. Экстренные службы проверяют эту информацию, эвакуацию решили не проводить", - сказал собеседник агентства.

Во вторник поступили анонимные сообщения о "минировании" более 20 больниц и других административных зданий в Москве, "заминирован" также ТЦ Vnukovo Outlet Village.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С 3 марта начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".